Fiorentina, Pioli: "Risultato giusto, dobbiamo essere più compatti e rapidi"

"Il risultato è giusto. Il gol al 96' fa male perché eravamo a un passo per portarla a casa ma continuiamo a lavorare". Così il tecnico della Fiorentina Stefano Pioli a Dazn dopo il pareggio di Cagliari. "Volevo dare continuità alla squadra che aveva fatto bene giovedì - ha proseguito a Dazn - Dobbiamo essere più compatti e rapidi, ci sono tante cose da fare ma vedo la giusta attenzione e volontà. Meglio nel secondo tempo, peccato per la mancata vittoria. Dzeko? Volevo mettere Edin nel finale, ma ho avuto il cambio obbligato di Gosens: giocherà sicuramente giovedì".