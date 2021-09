QUI MILAN

Milan, Pioli: "In parità numerica noi nettamente meglio, la classifica ora è complicata"

Il tecnico rossonero dopo il ko di San Siro con l'Atletico: "Kessie? Non mi sembrava intervento da doppio giallo già al 30', l'arbitro non è stato certo il migliore in campo..."

A

A

A