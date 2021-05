Milan, Pioli: "Grande reazione mentale, Ibra rende tutti migliori"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero dopo il successo sul Benevento: "Era una partita importante dal punto di vista emotivo e della classifica, non vincere sarebbe stato un problema"

Stefano Pioli si dice soddisfatto della reazione dei suoi: "Abbiamo subìto le due sconfitte a livello mentale, ma oggi abbiamo reagito - ha detto il tecnico del Milan ai microfoni di Dazn dopo il 2-0 inflitto al Benevento - Era una partita particolarmente importante dal punto di vista emotivo e della classifica, è inutile nasconderlo, non vincere stasera sarebbe stato negativo, ma noi abbiamo giocato con personalità, muovendoci tanto tutti insieme. Servivano uno sforzo mentale e un'applicazione importanti e stasera li abbiamo avuti. Dobbiamo però essere più attenti e più solidi quando gli altri hanno la palla. Lottiamo per un obiettivo importante e le nostre prestazioni devono essere all'altezza". ansa

Il segreto, secondo il tecnico parmigiano, sta innanzitutto nel lavoro del collettivo: "Senza spirito di squadra nessuno va da nessuna parte, tantomeno noi che siamo forti, ma non così forti da poterci permettere di non collaborare gli uni con gli altri. Nelle ultime partite alcune situazioni ci hanno penalizzato, oggi ho visto delle belle cose.

Ovviamente un peso significativo lo ha avuto il ritorno di Ibra: "Se lui rende tutti migliori? Certamente stiamo parlando di un campione, che fa crescere anche le qualità dei compagni e il valore complessivo della squadra. Non averlo avuto per tanto ci ha penalizzato. L'importante è che ora stia bene. Spesso non dare punti di riferimento è un vantaggio, svuotare lo spazio centrale e poi inserirsi con altri giocatori rende le cose più dififcili agli avversari, poi Zlatan ha un'intelligenza calcistica evoluta, a lui piace fare il regista offensivo e i suoi movimenti ci danno grossi vantaggi".

Parole di elogio anche per Calhanoglu: "Non ha ancora raggiunto il suo massimo potenziale secondo me. A me lui piace tantissimo, perché abbina quantità e qualità, si muove tanto per la squadra, sta trovando consapevolezza e fiducia che in passato non è riuscito a trovare. È un giocatore da doppia cifra per gol e assist, ha tutte le qualità per riuscirci".

Pioli, infine, ha voluto dividere i suoi meriti con quelli della dirigenza: "Ci sostiene quotidianamente, è sempre attenta a curare tutto e ci stanno mettendo nelle condizioni migliori per lavorare bene. Questo ci permette rendere al 100%, del resto è gente di campo, che sa come e quando intervenire".