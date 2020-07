Milan, Pioli dopo il pari a Napoli: "Bravi a rimanere in partita nelle difficoltà"

QUI MILAN

Dopo aver battuto Lazio e Juventus, il Milan di Pioli ha ottenuto un risultato positivo anche in casa del Napoli: "E' stata una partita molto dura sia per la forza del Napoli che per le energie spese contro la Juve, abbiamo fatto bene nel secondo tempo - ha commentato Pioli dopo il 2-2 del San Paolo -. Siamo stati bravi a rimanere dentro la partita nelle difficoltà. Nelle ultime settimane abbiamo incontrato le più forti e se esci dalle difficoltà in queste sfide, poi hai le tue occasioni. Ibra arrabbiato dopo il cambio? E' normale, sapeva che potevamo fare qualcosa meglio".

"Io sono sempre stato convinto della qualità dei miei giocatori - ha continuato Pioli nel post partita -. Per creare una mentalità e un modello di gioco ci vuole tempo. Ora siamo squadra, ne siamo consapevoli e stiamo alzando il livello. Il nostro handicap all'andata era negli scontri diretti, mentre ora stiamo facendo molto bene. Ma è durissima, giocare ogni tre giorni è veramente complicato e ho i giocatori stanchissimi".

Il Milan ha preso un gol da palla inattiva difendendo molto bassi: "Ci prendiamo dei rischi stando così indietro, ma è il primo gol che prendiamo così. Noi abbiamo sbagliato qualcosa e loro hanno calciato molto bene, ma c'è stato un errore di posizionamento. Dovevamo stare più attenti come linea a coprire meglio lo spazio".

Pioli ha trovato la spina dorsale nei due difensori centrali e nella coppia Bennacer-Kessie a centrocampo: "E' dura, si stanno conoscendo sul campo, ma è chiaro che stanno facendo gli straordinari. Noi vogliamo superare Napoli e Roma in classifica, ma devo valutare bene le cose. Sicuramente nella prossima partita farò qualche cambio". Sul futuro Pioli continua sulla sua linea: "Me lo chiedono in tanti, ma io non sto pensando a quello che sarà. E' giusto così, sto allenando un grande club e dei giocatori che mi danno disponibilità totale. Il 3 agosto chi dovrà decidere lo farà. Ora è troppo importante finire il campionato senza rimpianti. Non ho tempo né voglia di perdere energie su cose che non posso né potrò controllare".