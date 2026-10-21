Milan, Amorim fiducioso su Ramos: "Out per precauzione. Cisse titolare, è al 50% del suo potenziale"
L'allenatore rossonero prima del terzo turno di Europa League in Inghilterra: "Ci aspettiamo una sfida di livello più alto rispetto al Salisburgo, squadra fiduciosa per vittorie e per come gioca"
Obiettivo terza vittoria di fila, come mai accaduto fin qui in stagione. Il Milan è sbarcato in Inghilterra dove giovedì sfiderà il Bournemouth in Europa League con la voglia di dare continuità ai successi contro Salisburgo e Atalanta. Il primo a volerlo è mister Ruben Amorim: "Quando vinci ti senti più fiducioso e vai in allenamento con un umore migliore. Sento che i giocatori hanno fiducia: non solo per le ultime vittorie, ma anche per come giochiamo", ha detto a Sky Sport.
Amorim tocca quota 100 giorni alla guida del club rossonero: "Sono molto grato al club, mi hanno accolto benissimo e mi sono sentito parte di una famiglia fin da subito. Per ora non voglio fare un bilancio, ma solo dire grazie". Tornando all'attualità, contro il Bournemouth non ci saranno né Chukwueze né Gonçalo Ramos: "Come stanno? Chukwueze non saprei, ha un problema diverso rispetto a Ramos. Mentre per Ramos si tratta di precauzione, non ha niente di eccessivamente grave, ha sentito rigidità al muscolo. Però siamo preaprati: concentriamoci su chi c'è e non su chi non c'è".
Una settimana dopo il 4-0 sul Salisburgo, terzo impegno di Europa League per il Milan: "Affronteremo una squadra con più ritmo rispetto al Salisburgo, ci sarà più qualità nell'uno contro uno. Qui ho già giocato e so che il livello sarà più alto rispetto alla partita precedente. Sarà una partita diversa, ma siamo pronti. Rose ha aggiunto alcuni dettagli nuovi, ma vedo lo stesso ritmo e lo stesso pressing, con nuovi giocatori forti arrivati dal mercato". Gara già cruciale per il percorso europeo? "No, non è decisiva. Ma sarà importante per capire il livello e il momento della nostra squadra", ha ribadito Amorim in conferenza stampa.
Confermate le indiscrezioni della vigilia, che vedevano Alphadjo Cisse titolare: "È ancora al 50% del suo potenziale. Domani Cisse avrà un'opportunità di giocare, anche se la posizione la scoprirete domani. Migliorerà ancora tantissimo. Anche Camarda sta facendo passi in avanti, sta lavorando tanto e con umiltà".
Perché Estupinan e non Bartesaghi nelle gare importanti? "Sono cose tecniche, che vedo in allenamento, ma non dipende da come si allenano. Bartesaghi è un corridore, Estupinan si associa e crea equilibrio. Si stanno alternando, domani vedrete uno e a Udine l'altro. Entrambi devono essere pronti per giocare".
Poi Amorim torna sulle parole di Rabiot dopo Milan-Atalanta: "Dopo il 3-1 avevamo il possesso: dobbiamo migliorare alcune cose tecniche e tattiche, ci aiuterà nel controllo della partita. Domani non abbiamo niente da dimostrare rispetto alla gara precedente, cerchiamo di vincere in questa competizione importante per noi".