Milan, Amorim fiducioso su Ramos: "Out per precauzione. Cisse titolare, è al 50% del suo potenziale"

Una settimana dopo il 4-0 sul Salisburgo, terzo impegno di Europa League per il Milan: "Affronteremo una squadra con più ritmo rispetto al Salisburgo, ci sarà più qualità nell'uno contro uno. Qui ho già giocato e so che il livello sarà più alto rispetto alla partita precedente. Sarà una partita diversa, ma siamo pronti. Rose ha aggiunto alcuni dettagli nuovi, ma vedo lo stesso ritmo e lo stesso pressing, con nuovi giocatori forti arrivati dal mercato". Gara già cruciale per il percorso europeo? "No, non è decisiva. Ma sarà importante per capire il livello e il momento della nostra squadra", ha ribadito Amorim in conferenza stampa.