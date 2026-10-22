Milan, magic moment Cisse: festeggia i 20 anni e aspetta la Nazionale

Oggi è il compleanno di Alphadjo Cisse. Il ragazzo che solo un anno fa era un semisconosciuto e iniziava a mettersi in mostra a Catanzaro, stasera festeggia i 20 anni vestendo la maglia da titolare nella trasferta di Europa League del Milan sul campo del Bournemouth. Dopo la tripletta al Salisburgo e i novanta minuti in panchina contro l'Atalanta, Alpha prende il posto dell’infortunato Gonçalo Ramos e come già successo nell’Under21 di Baldini scavalca Camarda nelle gerarchie: "Sì, posso giocare punta", aveva detto proprio Cisse dopo i tre gol segnati in Austria e stasera avrà la possibilità di dimostrarlo.
Ad osservarlo con attenzione ci sarà anche Roberto Mancini, che da inizio stagione sta seguendo le prestazioni della più bella sorpresa del mercato rossonero ma non lo ha ancora convocato per non privare Baldini di un uomo chiave nella rincorsa alla qualificazione all’Europeo di categoria. Obiettivo raggiunto proprio grazie a un gol contro l’Armenia di Cisse, che con ogni probabilità verrà convocato per la prima volta con i grandi in vista dei due impegni decisivi di Nations League contro Francia e Belgio, in programma rispettivamente il 12 e il 15 novembre.
E magari anche Mancini, che come è noto in attacco non gode certo di abbondanza, lo utilizzerà come Amorim stasera nel ruolo di centravanti. Con lui, Tresoldi e Pio Esposito davanti le speranze di qualificarci al prossimo Mondiale diventano senza dubbio più concrete…
Chi è Alphadjo Cisse
Nato a Treviso il 22 ottobre 2006 da genitori guineani, 'Alpha' ha mosso i primi passi nella Polisportiva Indomita 21, prima di approdare al Giorgione di Castelfranco Veneto. Qui, a meno di 14 anni, ha attirato l’attenzione degli osservatori del Verona, entrando nel vivaio gialloblù e completando il suo percorso di crescita fino all’esordio in Serie A, il 26 maggio 2024 contro l’Inter.
La svolta nell’estate del 2025, con il trasferimento in prestito al Catanzaro. Cisse si è imposto in Calabria come uno dei trascinatori della squadra di Alberto Aquilani, mettendo a segno quattro reti nelle prime nove partite. Nel finale dell'ultimo mercato invernale, il Milan ha poi bruciato la concorrenza del Psv, chiudendo con il Verona l’acquisto a titolo definitivo per una cifra inferiore ai 10 milioni e con un accordo che prevedeva la permanenza in prestito al Catanzaro fino al termine della stagione (conclusa per lui con un infortunio e un intervento in Finlandia).
In estate, Cisse si è preso il Milan guadagnandosi pian piano la fiducia di Amorim fino all'esordio con gol in Serie A contro il Torino. Il resto è storia, come quella che Cisse ha scritto in Austria soltanto una settimana fa diventando il più giovane italiano a segnare una tripletta nelle coppe europee (19 anni e 358 giorni).