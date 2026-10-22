Milan, magic moment Cisse: festeggia i 20 anni e aspetta la Nazionale

Oggi è il compleanno di Alphadjo Cisse. Il ragazzo che solo un anno fa era un semisconosciuto e iniziava a mettersi in mostra a Catanzaro, stasera festeggia i 20 anni vestendo la maglia da titolare nella trasferta di Europa League del Milan sul campo del Bournemouth. Dopo la tripletta al Salisburgo e i novanta minuti in panchina contro l'Atalanta, Alpha prende il posto dell’infortunato Gonçalo Ramos e come già successo nell’Under21 di Baldini scavalca Camarda nelle gerarchie: "Sì, posso giocare punta", aveva detto proprio Cisse dopo i tre gol segnati in Austria e stasera avrà la possibilità di dimostrarlo.