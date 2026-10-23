Fifa: Confederazione Asia a sostegno di Infantino per rielezione a presidente

La Confederazione calcistica asiatica (AFC) ha espresso il proprio sostegno a Gianni Infantino per un ulteriore mandato come presidente della Fifa, segnando un evidente cambio di rotta rispetto alla posizione assunta due mesi fa, quando aveva criticato il vertice dell'organo di governo del calcio mondiale per la vicenda dell'apertura a investitori privati nell'organizzazione della Coppa del Mondo. Il presidente dell'AFC, lo sceicco Salman bin Ibrahim Al Khalifa, ha dato l'annuncio venerdì durante un congresso straordinario a Tokyo, accogliendo Infantino con un caloroso abbraccio davanti ai membri dell'organizzazione nel momento in cui ha formalizzato il sostegno. Lo sceicco Salman ha dichiarato: "Ribadiamo il nostro pieno impegno a sostenere te e la tua leadership, mentre ti candidi per un nuovo mandato come presidente della Fifa". L'AFC conta 47 federazioni affiliate. Le elezioni della Fifa si terranno a marzo.