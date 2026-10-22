Sarri: "Non mi aspettavo di perdere, ma niente sconforto. Fatta partita europea"

"I ragazzi hanno fatto una partita a tratti di sofferenza" e un buon "secondo tempo". "Abbiamo fatto una partita europea" con "ritmo e intensità". "Mi dispiace per i nostri tifosi che erano arrivati in tantissimi". Così l'allenatore dell'Atalanta, Maurizio Sarri, dopo il ko in Conference League contro l'Ajax. "A cinque minuti dalla fine l'ultima cosa che avrei pensato era perdere - ha proseguito il tecnico a Sky Sport -. Da questa sera non usciamo con sconforto, per tornare sereni serve un successo. Da stasera però non dobbiamo uscire con sconforto. Mi sembrano più gli aspetti positivi che negativi".