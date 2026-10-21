Europa League, le probabili formazioni di Bournemouth-Milan: Cisse da prima punta, altra chance per Tomori

Amorim, che dovrà fare a meno di Chukwueze (problema all'anca sinistra, si teme un lungo stop in attesa degli esami) e Gonçalo Ramos (sovraccarico muscolare al polpaccio di cui andrà approfondita l'entità), dello squalificato Filippo Terracciano e dei lungodegenti Gabbia e Saelemaekers, medita di rivoluzionare ancora la difesa: davanti all'inamovibile Mike Maignan, ci sarà spazio per Fikayo Tomori nel ruolo di terzino con De Winter e Pavlovic. Sulla sinistra, a completare il reparto, dovrebbe esserci Estupinan. In mediana Ardon Jashari appare sicuro di una maglia, con Musah favorito su Rabiot per completare il reparto. Giocherà sicuramente anche Alphadjo Cisse, schierato questa volta da prima punta. Alle sue spalle Hutchinson, Moreira e Loftus-Cheek. Panchina invece per Camarda.