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Europa League, le probabili formazioni di Bournemouth-Milan: Cisse da prima punta, altra chance per Tomori

Jashari dal primo minuto con Musah al suo fianco. C'è Loftus-Cheek

21 Ott 2026 - 20:01
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Il Milan è pronto per un nuovo impegno europeo. Giovedì 22 ottobre, alle ore 21:00, il Vitality Stadium farà da cornice alla sfida tra il Bournemouth e i rossoneri, valida per la terza giornata della League Phase di Europa League 2026-2027. Dopo il brillante successo per 4-0 in casa del Salisburgo, la squadra di Rúben Amorim cerca continuità e risposte importanti in termini di profondità dell'organico.

Le scelte di formazione

 Amorim, che dovrà fare a meno di Chukwueze (problema all'anca sinistra, si teme un lungo stop in attesa degli esami) e Gonçalo Ramos (sovraccarico muscolare al polpaccio di cui andrà approfondita l'entità), dello squalificato Filippo Terracciano e dei lungodegenti Gabbia e Saelemaekers, medita di rivoluzionare ancora la difesa: davanti all'inamovibile Mike Maignan, ci sarà spazio per Fikayo Tomori nel ruolo di terzino con De Winter e Pavlovic. Sulla sinistra, a completare il reparto, dovrebbe esserci Estupinan. In mediana Ardon Jashari appare sicuro di una maglia, con Musah favorito su Rabiot per completare il reparto. Giocherà sicuramente anche Alphadjo Cisse, schierato questa volta da prima punta. Alle sue spalle Hutchinson, Moreira e Loftus-Cheek. Panchina invece per Camarda.

Gli avversari

 Dall'altra parte, il Bournemouth di Marco Rose dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1: Petrovic in porta; difesa formata da Smith, Antonio Silva, Hall (insidiato da Diakité) e Soler; mediana affidata a Cook e Adams; mentre sulla trequarti agiranno Rayan, Tavernier e uno tra Rodriguez e Christie, a supporto del terminale offensivo Evanilson.

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