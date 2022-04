Milan, Pioli: "Ci manca il guizzo giusto. Scudetto? Può accadere di tutto"

qui milan

Il tecnico rossonero dopo il pareggio contro il Torino: "Siamo stati poco lucidi, ma non vedo una squadra ansiosa"

Contro il Torino il Milan non è andato lo 0-0, il secondo consecutivo in campionato. "Non abbiamo creato tante occasioni, ma ci sono state situazioni da cui potevano nascere occasioni importanti - ha commentato il tecnico Pioli a fine partita -. A livello di spirito non posso dire nulla alla squadra, ma non siami precisi e ci manca il guizzo". Getty Images

Da diverse settimane il Milan fa fatica in zona gol, vanificando la solidità difensiva: "Le difficoltà ci sono per tutti e il campionato è competitivo. Abbiamo fatto di tutto per mettere in difficoltà il Torino, ma ci è mancata lucidità. Possiamo fare meglio".

A sei giornate dalla fine del campionato il Milan di Pioli non è più padrone del proprio destino in chiave scudetto: "Può succedere ancora di tutto, inutile fare percentuali - ha commentato a DAZN -. Non vedo una squadra ansiosa o nervosa, anche se sappiamo tutti quanto pesano queste partite. Siamo una squadra giovane che però sa gestire la pressione, anche se dobbiamo cercare di migliorare perché a poche partite dalla fine siamo ancora lì".

Nel finale il tecnico rossonero è stato ammonito dopo le proteste contro l'arbitro Doveri: "Gli ho detto di non dire che recuperano le perdite di tempo e invece poi non fare niente per evitare che si interrompa il ritmo della partita...". Sull'episodio Singo-Hernandez, infine, non ha voluto commentare.