Milan, Pioli: "Abbiamo dimostrato di esserci e crederci"

QUI MILAN

Il tecnico rossonero dopo il successo di Verona: "E' un gruppo forte anche con tante assenze"

Vittoria in trasferta in piena emergenza. Il Milan torna dal Bentegodi con tre punti importantissimi nella corsa al vertice, arrivati dopo il 2-0 in casa del Verona nonostante una formazione più che rimaneggiata: "Ha vinto il Milan, siamo un gruppo forte anche quando mancano giocatori importanti - ha commentato Pioli a fine partita -. Le difficoltà ci aiutano a crescere e stiamo migliorando per aumentare le nostre qualità. Abbiamo dimostrato di esserci".

Prima della partita contro l'Hellas Stefano Pioli ha dovuto fare a meno anche di Tonali e Theo Hernandez a poche ore dal fischio di inizio: "Theo e Rebic sono due traumi contusivi derivanti dall'ultima partita, niente di muscolare. E' da settembre che giochiamo ogni tre giorni, abbiamo speso tanto soprattutto a livello mentale, ma abbiamo dimostrato di crederci".

Con i tre punti del Bentegodi il Milan ha difeso il secondo posto: "Noi guardiamo noi stessi - ha commentato il tecnico rossonero -, siamo consapevoli delle nostre qualità. Questa è la migliore partite che abbiamo fatto contro il Verona, quella in cui abbiamo sofferto meno e adesso ci aspetta una gara stimolante in Europa League. Abbiamo un'identità, abbiamo fatto una buona partita e ora la analizzeremo pensando già alla prossima".

Pioli la gara sembra averla vinta dal punto di vista tattico: "Lavoriamo insieme da un anno e mezzo, nella fase offensiva abbiamo cambiato posizioni e siamo stati meno larghi per non dare punti di riferimento al Verona. Portiamo a casa questi tre punti con soddisfazione perché era una gara difficile e importante". In tribuna, dopo la settimana a Sanremo, c'era anche Ibrahimovic reduce dal Festival e infortunato: "Zlatan fa parte della squadra, è il capobranco. Era in preventivo che fosse qui e ha mantenuto la promessa perché sapeva della difficoltà della gara".

Buona prestazione anche per Romagnoli: "o sempre sostenuto che le gerarchie le decidono le prestazioni. Tomori ha avuto un impatto subito positivo, ha caratteristiche importanti che mancavano. E' tornato anche Gabbia che ci ha dato tanto prima dell'infortunio. Ho tre titolari in difesa, poi le partite le studio e cerco di schierare i più adatti per la singola partita. Romagnoli ha reagito bene, da professionista, non devono perdere rispetto e disponibilità".