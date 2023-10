Amichevoli: gli Stati Uniti travolgono il Ghana, in gol Pulisic

Amichevoli

Nella cornice del Geodis Park di Nashville, gli Usa vincono e convincono: 4-0 alla selezione guidata da Iñaki Williams. Il milanista segna su rigore, doppietta per Reyna

Dopo la sconfitta contro la Germania (3-1), riparte subito la marcia degli Stati Uniti. Pulisic e compagni sconfiggono 4-0 il Ghana, in un'amichevole dominata sin dai primissimi minuti, segnando tutte le reti nel primo tempo della sfida. La cornice del Geodis Park di Nashville si infiamma subito per le sfuriate del Team Usa, che passa in vantaggio al 10' con la rete di Gio Reyna. Il fantasista del Dortmund apre le danze e Pulisic lo segue, trasformando il rigore del raddoppio al 19'. Un penalty che era stato guadagnato da Weah, schierando da esterno alto nel 4-2-3-1 con gli autori del gol e alle spalle di Folarin Balogun, che firma il tris al 22'. Al 39' ecco anche il poker, che vale la prima doppietta internazionale per Reyna e chiude di fatto la sfida. Un Ghana apparso in confusione si fa infatti vedere solo nel recupero dalle parti di Turner, per poi lasciare il pallino del gioco ai rivali nella ripresa. Una ripresa che inizia senza Pulisic, Balogun e Reyna, sostituiti nell'intervallo dopo aver distrutto la difesa avversaria, e con McKennie. Gioca 75' invece Yunus Musah, fornendo una prestazione convincente contro Iñaki Williams e compagni. Ora, per Pulisic e le altre stelle del soccer, è tutto pronto per il ritorno nei rispettivi club. Il Milan e la Juventus aspettano le loro stelle per il big match della 9a giornata di Serie A.