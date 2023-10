Amichevole, la doppietta di Pavard trascina la Francia, Scozia ko

AMICHEVOLE

I transalpini rimontano gli avversari con le reti del difensore nerazzurro, Mbappé e Coman: finisce 4-1

© Getty Images Francia e Scozia, già qualificate ad Euro2024, si affrontano oggi in amichevole: vincono i transalpini per 4-1, rimontando la rete iniziale di Gilmour grazie alla doppietta dell’interista Pavard, il rigore di Mbappé (procurato da Giroud) e la marcatura nel secondo tempo di Coman, che ribadisce in rete una traversa di Griezmann su assist di Thuram (entrato al 64’ per Olivier). Novanta minuti per Maignan e Theo, panchina per Rabiot.

Dopo la qualificazione aritmetica di entrambe le compagini ad Euro2024, oggi si affrontano Francia e Scozia in un’amichevole che diventa già assaggio della competizione continentale della prossima estate: termina 4-1 la sfida, con la vittoria in rimonta dei vicecampioni mondiali. Deschamps schiera dal primo minuto tutti i tre milanisti convocati e Pavard, mentre Rabiot e Thuram partono invece dalla panchina. Undici minuti e passano gli scozzesi: Camavinga intercetta un pallone in area ma lo appoggia clamorosamente a Gilmour, che da pochi passi batte Maignan e realizza la sua prima rete in nazionale.

La risposta dei transalpini arriva quattro giri di lancette dopo, quando il difensore dell’Inter incorna sul primo palo un calcio d’angolo perfetto di Griezmann. Al 23’ segna ancora Pavard: sugli sviluppi di un calcio di punizione la palla arriva a Mbappé, che crossa sulla testa del difensore ed è 2-1 in tuffo. Alla mezz’ora Dembélé si divora il tris, che arriva al 40’ quando Giroud si procura il rigore e Mbappé non sbaglia. Il poker arriva nella ripresa quando Thuram (entrato al 64’ al posto dell’attaccante milanista) scappa sulla fascia e mette in mezzo per Griezmann, che da pochi passi trova la traversa: sulla ribattuta è pronto Coman, che non sbaglia. 90’ in campo per gli altri milanisti, mentre Rabiot è rimasto in panchina per tutta la partita.