Milan, patto Champions: Leo, Maldini e Gattuso uniti

01/04/2019

Il Milan cerca tranquillità dopo le due sconfitte consecutive contro Inter e Sampdoria. Non si parla di crisi, ma serve rialzarsi subito per non rischiare di fallire l'obiettivo stagionale della qualificazione in Champions League. Gattuso è finito ancora una volta nel mirino della critica e lui stesso ha alimentato voci sul suo futuro: per questo motivo Leonardo e Maldini, come riferisce La Gazzetta dello Sport, si sono recati a Milanello per dare un segnale di compattezza e parlare con il tecnico.



Un lungo incontro per stemperare la tensione dopo il ko pesante di Genova con i blucerchiati. Leonardo nel post partita si è lamentato per i due rigori non concessi, ma la squadra ha fatto comunque molta fatica a creare gioco ed a essere pericolosa. In più il brasiliano, secondo Tuttosport, non avrebbe gradito la scelta di non schierare Paquetà dal primo minuto. Divergenze appianate con il confronto di ieri perché ora l'unica cosa che conta è ripartire, tutti insieme, per restare al quarto posto in classifica. Del futuro se ne parlerà tra due mesi quando si potranno tirare le somme della stagione. E sì, la conferma di Gattuso, anche con la Champions, non è per nulla scontata.