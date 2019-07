Milan, Paquetà: "Giampaolo? L'ho seguito alla Sampdoria: so che gioca con il "10", felice del suo arrivo"

08/07/2019

Un titolo in più in bacheca, il primo della carriera con la maglia della Seleçao, non può che far bene a Lucas Paquetà. Vero, non l'ha vinto da protagonista, avendo giocato appena 35 minuti della Copa America subentrando a Dani Alves nei quarti contro il Paraguay, ma per un ragazzo di 21 anni è già tanta esperienza. Ed è proprio quello che emerge dalle sue parole.