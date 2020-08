Milan, Paquetà criptico sui social: è un post di addio?

SU INSTAGRAM

La storia di Lucas Paquetà con la maglia del Milan potrebbe essere finita ieri sera con la vittoria sul Cagliari sul prato di San Siro. Il brasiliano classe 1997, che coi sardi è rimasto in panchina per 90 minuti dopo una stagione difficile, in cui ha visto il campo col contagocce, fino al passaggio al 4-2-3-1 e all’esplosione di Hakan Calhanoglu che gli hanno definitivamente sbarrato la strada, ha pubblicato un criptico post sul proprio profilo Instagram che divide il popolo rossonero sui social.

"Ho sempre saputo che non sarebbe stato facile - ha scritto Paquetà - comunque arrivare fin qui non è stato facile! Resta l'apprendimento di un anno diverso da tutti, per tutto ciò che hai coinvolto! Che stiamo bene e in salute con le persone che amiamo per un prossimo anno di vittorie!!! Ringrazio tutti coloro che tifano per me e mi inviano sempre energie positive! Siete fantastici, grazie per tutto il supporto! Continuerò alla ricerca dei miei sogni e obiettivi! Grazie di tutto Signore!!!".

Molti hanno interpretato le parole del brasiliano, che evidentemente non rientra nei piani di Pioli, come un messaggio di addio al Milan, che dopo averlo pagato 40 milioni due anni fa adesso sembra pronto a separarsi dal suo giocatore, che potrebbe anche rientrare in uno scambio con la Fiorentina che porterebbe a Milano Federico Chiesa.

Se come sembra infatti verrà confermato Ibrahimovic, il club rossonero andrà a caccia di un esterno per integrare l'attacco e l'ala dei viola potrebbe giocare largo a destra nel 4-2-3-1 di Pioli, con Castillejo e Saelemaekers come prime alternative. I rossoneri ne parleranno con la Fiorentina e potrebbero inserire il cartellino di Paquetà, che piace ai viola, in una trattativa che potrebbe coinvolgere anche Milenkovic.