Milan, occasione d'oro: Pioli a caccia dei tre punti per il secondo posto

stasera milan-salernitana

I rossoneri battendo la Salernitana aggancerebbero l'Inter

Occasione d'oro per il Milan di rilanciarsi in classifica: battendo la Salernitana Pioli recupererebbe punti su tutte le dirette rivali. Con le sconfitte di Inter, Roma e Atalanta e il pareggio della Lazio, i rossoneri non possono sbagliare nel posticipo della 26.esima giornata di Serie A. Tre punti per agganciare i nerazzurri al secondo posto a quota 50 e mettere tre lunghezze di distanza sul quinto posto. La corsa Champions League è più viva che mai. Alle 20:45 a San Siro toccherà praticamente alla stessa formazione che ha eliminato il Tottenham mercoledì a Londra: l'unico cambio sarà Saelemaekers al posto dell'infortunato Messias.

Confermatissimo Giroud al centro dell'attacco con Ibrahimovic pronto a entrare nella ripresa, come ha spiegato lo stesso Pioli nella conferenza stampa della vigilia. Punto fermo anche Leao che viene da buone prestazioni, ma è in astinenza da gol: non segna infatti dal 14 gennaio contro il Lecce. Questa sera è chiamato a sbloccarsi dal punto di vista realizzativo.

Tre punti importanti anche in ottica futuro prossimo: settimana prossima in calendario ci sono Inter-Juve e Lazio-Roma, mentre il Milan sarà impegnato a Udine. L'occasione è quella di scavare un solco importante.

Una sfida insidiosa con Paulo Sousa che ha promesso battaglia: "Veniamo da una grande settimana, ci credo". Salernitana che è chiamata a fare risultato per ipotecare la salvezza: il Verona ha accorciato a 6 punti dopo il pari contro il Monza.