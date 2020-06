Milan, nuova risonanza per Ibra: Zlatan migliora e punta la gara con la Roma

MILAN

Il futuro di Ibra in rossonero è ancora tutto da decidere, ma nel frattempo c'è da affrontare il presente. Un presente che per il campione svedese è legato al'infortunio al polpaccio che l'ha costretto ai box poco prima della ripresa del campionato e che ora lo tiene impegnato con un costante monitoraggio per capire i tempi di recupero. Una situazione che l'ultima risonanza magnetica a cui si è sottoposto Zlatan sembra migliorare di giorno in giorno. Tanto da ipotizzare un progressivo aumento dei carichi di lavoro e un serrato piano di rientro.

Calendario alla mano, l'ipotesi più ottimistica è quella di rivedere Ibra in campo contro la Roma il 28 giugno a San Siro, mentre appare impossibile la sua presenza lunedì a Lecce. Dopo aver valutato i risultati degli ultimi controlli clinici, dunque, lo staff medico rossonero avrebbe dato il via libera agli allenamenti per Zlatan. Al momento non è stato ancora diffuso un comunicato ufficiale sulle condizioni dell'attaccante, ma Ibra già mercoledì dovrebbe tornare al lavoro insieme a Duarte, reduce invece da un sovraccarico al flessore. A Milanello è iniziato il countdown Ibrahimovic.