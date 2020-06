L'ingaggio super e il rapporto con Gazidis: Ibra-Milan al capolinea

La storia d'amore tra il Milan e Ibrahimovic è arrivata ai titoli di coda. L'ultimo contratto, di fine dicembre 2019, ha garantito all'attaccante svedese 4 milioni per 6 mesi. Per proseguire la sua esperienza in rossonero Ibra vorrebbe il doppio, anche se si potrebbe "accontentare" di 6 milioni per la prossima stagione. Cifre comunque inaccettabili per il Milan. Ma non è solo una questione di soldi. Zlatan si starebbe stancato di Gazidis e vorrebbe cambiare aria.