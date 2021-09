Milan, niente Lazio per Giroud: si scalda Ibrahimovic

MILAN

Il francese potrà fare un nuovo tampone tra dieci giorni. Lo svedese pronto al rientro ma probabilmente non dall'inizio

Con la positività al Covid di Olivier Giroud, si apre un problema nel Milan verso il match di campionato contro la Lazio. L'attaccante francese dovrà sottoporsi a un secondo tampone non prima di dieci giorni dall'accertata positività, quindi il 12, giorno del match contro i biancocelesti: ma i tempi di controllo dell'esito quasi certamente faranno slittare l'eventuale negatività al 13 lasciando Pioli con un buco in attacco.

Zlatan Ibrahimovic freme per rientrare, mercoledì per la prima volta si è allenato in gruppo e sarà convocato ma Pioli è intenzionato a non rischiarlo dal primo minuto, regalandogli uno spezzone di partita in modo da averlo al top nell'esordio in Champions League contro il Liverpool mercoledì 15 (quando si potrebbe vedere per la prima volta la coppia Ibra-Giroud).

Ecco dunque che si spalancano le porte per la presenza di Leao o Rebic come prima punta, a meno che il mister rossonero non si giochi la carta Pellegri: vero che è alla ricerca della miglior condizione fisica ma come non scordare la doppietta del 2017 proprio ai biancocelesti che gli aveva consentito di diventare il più giovane ad aver segnato una doppietta in Serie A?