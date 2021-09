Milan, Giroud positivo al Covid-19

Olivier Giroud è risultato positivo al Covid-19. Lo ha fatto sapere il Milan con una nota ufficiale sul proprio sito, assicurando che il giocatore sta bene e che non ha più avuto contatti con la squadra dopo il match contro il Cagliari, ma che dovrà rimanere in isolamento fiduciario. Potenzialmente una brutta tegola per Pioli, che però potrà contare sulla sosta per recuperarlo e che nel frattempo si gode anche il ritorno in gruppo di Zlatan Ibrahimovic.

Getty Images