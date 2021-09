Milan, Ibrahimovic è tornato: due gol e un assist in partitella

DA MILANELLO

Lo svedese vuole farsi trovare pronto per Lazio e Liverpool

Ora si può davvero dire che siamo e che Zlatan Ibrahimovic sta per riprendersi in modo deciso la scena. L'attaccante del Milan ieri è tornato a calcare l'erbetta del campo d'allenamento rossonero dando subito la sensazione che abbia una gran voglia di macinare gol e chilometri. Dopo l'operazione al ginocchio subita lo scorso 18 giugno, lo svedese ha cominciato un percorso di riabilitazione che lo ha portato prima ad allenarsi in solitaria durante il ritiro estivo e poi rientrare sul campo vero e proprio. Getty Images

A Milanello, appunto, Zlatan ha messo a segno due gol e un assist nella prima partitella giocata con i compagni che non sono partiti con le rispettive nazionali.

Ibra ora ha messo nel mirino la sfida di Serie A contro la Lazio il prossimo 12 settembre e l'esordio in Champions League con il Liverpool il 15 settembre. Un tour che force non ovviamente non lo spaventa, anzi lo carica.