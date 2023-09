Milan, nerazzurro sulla maglia pre-gara: rivolta dei tifosi e invito alla società

© instagram

Una manica blu di fianco al busto nero sulla tuta, oppure un dettaglio azzurro su sfondo nero nella maglietta pre-gara. La Curva Sud del Milan, così come buona parte della tifoseria rossonera, non ha accettato di buon grado l'ultima decisione in termini di look della società e con un comunicato ha chiesto un intervento. "Produrre una divisa pregara con richiamo ai colori dell'Inter è irrispettoso e intollerabile".