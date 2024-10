Milan, senza qualità è tutto più difficile: il muro non regge, per il Napoli è tutto facile

Ed è così, perché senza la qualità dei suoi uomini migliori il Milan di Fonseca rende la vita facile al Napoli e non riesce a fare quanto gli uomini di Conte fanno a San Siro, sfruttare gli errori. Buongiorno e Gilmour l'avevano apparecchiata a Musah nella prima frazione, la dormita dello stesso Buongiorno su Morata poteva anch'essa essere la chiave per svoltare il match, non fosse stato per l'offside dello spagnolo. Ma nulla di ciò è stato trasformato da un Milan sprecone, senza soluzioni e con poca qualità dei suoi uomini. Le statistiche, che lasciano sempre il tempo che trovano, dicono di un 60% di possesso palla dei rossoneri e 13 tiri, di cui solo 5 nello specchio e zero gol. Poche occasioni nitide capaci di impensierire Meret. Troppo poco per un allenatore che nel pre partita aveva presentato la sfida come "importante, ma non decisiva", per una squadra che però ha l'obiettivo chiaro di lottare per lo scudetto. E intanto per trovare un Milan con un avvio di stagione peggiore di questo bisogna andare indietro di cinque anni, a quello di Giampaolo e che fu poi di Pioli, con 7 sconfitte in 12 gare (oggi sono 5 in altrettante).