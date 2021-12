Milan-Napoli, la moviola di Cesari: c'era fallo di Giroud su Juan Jesus

CESARI A PRESSING

Massa annulla per fuorigioco: "Dovevi stare fermo" le parole all'attaccante francese. Il gol degli azzurri nasce da una rimessa da invertire

L'arbitraggio di Massa durante Milan-Napoli ha fatto arrabbiare i rossoneri, soprattutto nell'occasione del gol annullato a Kessie. Ma durante la moviola di Graziano Cesari a Pressing, ci sono altre due situazioni da analizzare: innanzitutto la mancata ammonizione a Demme dopo falli reiterati e la rete di Elmas nasce da un calcio d'angolo che non ci sarebbe dovuto essere perché la rimessa laterale azzurra che poi scaturirà nel decisivo corner in realtà era da assegnare al Milan (come chiedeva Pioli dal campo).

Ma passando al caso più eclatante, "la procedura VAR è stata corretta perché viene invitato l'arbitro a prendere una scelta su una cosa soggettiva: è stata determinante la decisione finale di Massa, che condivido". Nei secondi concitati in cui il fischietto guarda il monitor chiede più volte di cambiare immagine per capire meglio sino a quando ottiene il frame che reputa migliore, indicando col dito l'impatto di Giroud sul tentativo di rinvio di Juan Jesus.

La regola 11 dice che un calciatore è in posizione attiva se fa "un'evidente azione che chiaramente impatta sulla capacità dell'avversario di giocare il pallone di gioco", ed è questa a cui si è appoggiato Massa.

Infine, a conferma, a fine partita Giroud parla con l'arbitro che gli spiega il gol annullato: "You are in offside, you must stop, it's wrong" ("sei in fuorigioco, dovevi stare fermo, hai sbagliato") anche se l'attaccante francese si fa una gran risata dimostrando di non condividere la decisione.