Milan: Morata torna in gruppo e punta il Girona, Pulisic ancora a parte

Il Milan è tornato al lavoro a Milanello in vista della gara di mercoledì di Champions League contro il Girona a San Siro. Per quanto riguarda l'infermeria rossonera, si registra il ritorno in gruppo di Alvaro Morata. Uscito settimana scorsa all'intervallo del match contro il Como per un affaticamento muscolare, lo spagnolo si è allenato con il resto della squadra e si candida per un posto da titolare per la prossima sfida. Discorso diverso invece per Pulisic. Ancora a parte, l'americano ha svolto un lavoro personalizzato per recuperare dall'infortunio e la sua situazione verrà monitorata con grande attenzione per evitare rischi. Per capire se il numero 11 rossonero sarà a disposizione per la Champions sarà decisiva la rifinitura di martedì.