Milan, Morata c'è: Fonseca può rispolverare l'accoppiata con Abraham. Pulisic a parte

Quadro meno roseo sul fronte Pulisic, costretto ancora al lavoro personalizzato: prende sempre più piede l'ipotesi di una presenza al massimo in panchina del numero undici in occasione del match in programma il prossimo 29 dicembre a San Siro. Informazioni più precise si avranno alla vigilia, con Fonseca che dovrà gestire il 26enne della Pennsylvania anche in ottica Supercoppa Italiana. Si è allenato a parte anche Yunus Musah, fermo dalla sfida vinta con il Brugge in Champions League per 2-1.