Milan, Messias: "Noi ci siamo, obiettivo Champions"

"In questa stagione c'è la consapevolezza di quello che siamo. Al di là del periodo negativo siamo sempre stati lì, l'entusiasmo non è mai mancato anche quando eravamo in difficoltà e se non c'era il Napoli potevamo sperare nel campionato. Ora siamo a tre punti dall'Inter e dal secondo posto. Noi facciamo il nostro percorso". Dal Red Carpet della festa per Fondazione Milan, Junior Messias suona la carica dopo il gol che ha regalato il successo ai rossoneri contro il Monza: "Una bella soddisfazione ma conta di più la vittoria".