Milan, comincia il mese della verità: campionato e Champions, tutto in 7 gare

CALENDARIO DURO

Settimane decisive per i rossoneri che affrontano Lazio, Juve e Napoli in Serie A, Borussia Dortmund e PSG in Europa

© Getty Images Sette gare in poco più di un mese che diranno molto delle ambizioni stagionali del Milan. È un vero e proprio tour de force quello che attende Pioli e i suoi ragazzi, con sfide difficili e già decisive come quelle in Champions League. Si parte domani con il match di Cagliari, poi Lazio, Borussia Dortmund e Genoa a Marassi prima del trittico da paura contro Juventus, PSG e Napoli a chiudere un mese davvero di fuoco.

Due sfide abbordabili (contro Cagliari e Genoa), ma pur sempre in trasferta e quindi da non sottovalutare, e 5 gare dal coefficiente di difficoltà davvero elevato, visto che si tratta di veri e propri scontri diretti. E se la Lazio di questi tempi fa un po' meno paura ma è comunque capace di tutto, il "muro giallo" del Borussia Dortmund rappresenta il primo grande crocevia della Champions rossonera, in salita dopo il pareggio casalingo contro il Newcastle. I tedeschi sono squadra imprevedibile che concede tanto, ma la spinta dei loro tifosi è davvero un'arma in più.

Nella settimana tra il 22 e il 29 ottobre la doppia sfida contro Juventus (a San Siro) e Napoli dirà a Pioli se la sua squadra è davvero in grado di competere per lo scudetto. Una settimana già complicata resa ancora più insidiosa dalla trasferta di Parigi contro il PSG, in quella che rischia di diventare la classica ultima spiaggia in caso di risultato negativo a Dortmund. Intanto il primo passo è battere domani il Cagliari: Ranieri non sarà di certo d'accordo e le proverà tutte per giocare un brutto scherzo al Diavolo.

IL CALENDARIO DEL MILAN

Cagliari-Milan 27 settembre

Milan-Lazio 30 settembre

Borussia Dortmund-Milan 4 ottobre

Genoa-Milan 7 ottobre

Milan-Juventus 22 ottobre

PSG-Milan 25 ottobre

Napoli-Milan 29 ottobre

