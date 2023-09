Milan, lesione muscolare per Krunic: Pioli perde il regista titolare

LA TEGOLA

Il centrocampista bosniaco è uscito dal campo contro il Verona. Sicuro il rientro almeno dopo la sosta per le nazionali

Il Milan dovrà fare a meno di Rade Krunic per diverse settimane. L'esito degli esami strumentali a cui il centrocampista bosniaco è stato sottoposto ha confermato le brutte sensazioni di Pioli a caldo, evidenziando una lesione del bicipite femorale destro. Le condizioni del muscolo di Krunic verranno rivalutate dopo 10 giorni, ma con ogni probabilità lo stop sarà più lungo e il rientro avverrà dopo la sosta per le nazionali.

Fino a questo momento Krunic era stato l'unico insostituibile nel centrocampo di Pioli e del Milan. Sempre in campo sia nel reparto a tre che nella linea a due, molto apprezzato dal tecnico rossonero per l'intelligenza tattica e per il suo ruolo da equilibratore senza particolari velleità di spettacolo. Dall'estate però nella rosa rossonera che attende Bennacer dall'ancora lungo infortunio era stato segnalato un vuoto alle sue spalle nel ruolo e ora Pioli, nel bel mezzo del tour de force tra campionato e Champions League, dovrà già studiare il piano B da Adli a Reijnders, fino al cambio modulo.

