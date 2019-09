Milan, Maldini: "Totale fiducia in Giampaolo"

MILAN

Il direttore tecnico del Milan, Paolo Maldini, ribadisce la fiducia in Marco Giampaolo, nonostante un avvio di stagione deludente. "Sappiamo benissimo che tipo di allenatore abbiamo preso - ha spiegato -. Crediamo che lui sia l'allenatore giusto. Ha bisogno di tempo, c'è totale fiducia in lui e nei giocatori". Sul derby: "E' stato deludente dal punto di vista del risultato e della prestazione, giocavamo in casa e il gioco non è stato all'altezza".

Prima della sfida con il Toro, il dirigente rossonero dà del tempo al suo allenatore: "Abbiamo passato questi momenti anche con Sacchi, aveva delle idee precise e nei primi due mesi non arrivavano. Una volta arrivati i risultati abbiamo tutti creduto che fosse la strada giusta ed è stato tutto più facile"

Maldini ha anche raccontato come è stata allestita la campagna acquisti. "I giocatori di talento secondo me devono giocare, abbiamo lavorato nei limiti del Fair Play Finanziario e abbiamo fatto una campagna acquisti ponderata - ha spiegato -. Abbiamo ridotto i calciatori della rosa, da 29 a 25, abbiamo fatto delle scelte d'accordo con le linee guida della società. La qualità si paga, il mercato negli ultimi tre anni è diventato davvero oneroso, abbiamo fatto delle scommesse e delle scelte ponderate".

Una delle poche note positive del derby è stato Leao, che in futuro potrebbe anche insidiare Piatek come centravanti: "Chi gioca al Milan come titolare non deve temere la concorrenza. La concorrenza ci deve essere. Se la società è ambiziosa i giocatori non possono essere sicuri del loro posto".

