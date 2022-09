Milan, Maldini: "Redbird? Continuità di progetto senza fare grossi debiti"

© Getty Images

Poco prima del derby, Paolo Maldini ha parlato ai microfoni di DAZN commentando il cambio ufficiale di proprietà del Milan. "La prima sensazione, parlando con loro, è che credano in una continuità del loro progetto - ha spiegato il dt rossonero -. Ce l'hanno detto, per ora ce l'hanno dimostrato e sicuramente continueranno a farlo". "Il progetto continuerà a essere un progetto sostenibile, senza grossi debiti, facendo le cose che si possono fare - ha aggiunto -. Non andare oltre le proprie possibilità credo sia logico per chi gestisce un'azienda in generale, non vedo perché non debba esserlo nel calcio".