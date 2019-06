Milan, Maldini e Giampaolo si sono detti sì a Rodi Garganico

03/06/2019

Marco Giampaolo è a un passo da diventare il nuovo allenatore del Milan: la fumata bianca è arrivata nel weekend a Rodi Garganico. Ieri, infatti, c'è stato il blitz dell'ormai dt rossonero Paolo Maldini che ha raggiunto il tecnico in Puglia dove si trova in vacanza a bordo di un catamarano. I due hanno raggiunto l'intesa e nei prossimi giorni si formalizzerà il tutto. Intanto Maldini è rientrato a Milano, con il sì dell'ormai ex allenatore della Sampdoria, per accettare la proposta di Gazidis.



Maldini ha scelto Giampaolo che un paio di settimane fa aveva manifestato l'intenzione di lasciare i blucerchiati e ascoltare nuove proposte per crescere. Quella del Milan è stata la più allettante e l'intesa si è trovata nel giro di poco tempo, in mezzo al mare. L'ex capitano rossonero ha chiuso così il suo primo vero colpo e ora servirà qualche giorno per mettere nero su bianco. Manca solo il via libero di Ferrero che sta cercando un nuovo tecnico per la sua Samp.