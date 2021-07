Milan, Maldini annuncia Giroud: “Con Ibra una coppia giovane…”

MILAN

Il dt dei rossoneri: "Potrebbe arrivare anche un altro attaccante giovane, di prospettiva”

"Sì, domani dovrebbe arrivare. Olivier Giroud è un campione, non solo con la Nazionale ha fatto grandi cose ed è campione col Chelsea, ha vinto la Champions League. Abbiamo una squadra giovane e abbiamo bisogno di giocatori con questa esperienza". A margine della compilazione del calendario di Serie A, Paolo Maldini ha annunciato l’arrivo dell’attaccante francese e ci ha scherzato su: “Con Ibra davanti abbiamo una coppia giovane…”.

Ma le operazioni in attacco per i rossoneri potrebbero non finire qui: “Potrebbe arrivare anche un'attaccante giovane, vogliamo fare le cose per bene e mettere le basi della squadra da subito e poi guardare ad altri colpi verso la fine del mercato", ha detto Maldini, che ha anche rassicurato i tifosi sul futuro di Kessie: “Sarà con noi, certo. Poi per il rinnovo ci stiamo lavorando...".

Infine una battuta su Donnarumma, che proprio oggi è diventato ufficialmente un giocatore del PSG dopo 8 anni in rossonero: "È una perdita importante per noi anche se abbiamo acquistato un grandissimo portiere. È un ragazzo che nasce nel nostro vivaio e vedere quello che ha fatto nel Milan, il fatto che la storia si interrompa fa un po' male. Con Gigio il passato è stato molto bello, però il futuro mi affascina di più".

