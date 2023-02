Milan, Maignan non torna più: cosa è successo?

OUT DA SETTEMBRE

Il rientro del portiere francese, che è fuori da settembre, slitta ancora e secondo Il Corriere della Sera sarebbe colpa del cosiddetto 'Mago dei muscoli'

L'ultima partita con la maglia del Milan l'ha giocata lo scorso 18 settembre (contro il Napoli, ndr), poi qualche giorno dopo l'infortunio con la maglia della Francia: lesione del gemello mediale del polpaccio sinistro e stop previsto di circa un mese. Oggi, cinque mesi più tardi, non è ancora tornato tra i pali e la data del rientro continua a slittare, ma cosa è successo a Mike Maignan? Qualcosa (anche più di qualcosa) evidentemente è andato storto durante il percorso di recupero, ma secondo quanto riporta Il Corriere della Sera la colpa non sarebbe dello staff medico del Milan e nemmeno di quello della nazionale francese.

Secondo quanto scrive il quotidiano generalista, per accelerare il proprio recupero in vista del Mondiale in Qatar Maignan si sarebbe affidato a un fisioterapista francese, presunto esperto conosciuto come il 'Mago dei muscoli', che però avrebbe compromesso il processo di guarigione del portiere del Milan, che lo scorso 18 ottobre si è fermato di nuovo per una lesione del soleo dello stesso polpaccio.

Detto addio al Mondiale, il rientro sembrava scontato dopo la sosta del campionato, ma a Dubai nuovi problemi: non un altro infortunio, ma una risposta insufficiente ai carichi di lavoro che ha rallentato tutto e ora la data del possibile rientro slitta ancora. Adesso l'obiettivo è l'8 marzo, giorno della gara di ritorno col Tottenham, ma intanto il 'mistero Maignan' continua. Sarà colpa del 'Mago dei muscoli'?

