Champions, una sfida senza numeri uno: Milan senza Maignan, il Tottenham perde Lloris

CHAMPIONS LEAGUE

Il portiere francese degli Spurs si sottoporrà a un intervento al ginocchio: rientro previsto ad aprile

© Getty Images Una sfida senza i numeri uno francesi: negli ottavi di finale di Champions il Milan dovrà infatti rinunciare ancora a Maignan e il Tottenham dovrà fare altrettanto con Lloris. Antonio Conte perde infatti il proprio portiere per circa due mesi: nei prossimi giorni si sottoporrà a un intervento al ginocchio che lo terrà lontano dai campi sino a inizio aprile. A differenza di Maignan, per il quale Pioli nutre la speranza di averlo a disposizione nel match di ritorno dell'8 marzo, Lloris rivedrà la Champions solo in caso di qualificazione degli Spurs ai quarti di finale.

Al posto di Lloris giocherà dunque il 34enne Forster, secondo portiere degli Spurs che sin qui ha collezionato quattro presenze in stagione, una in campionato, due in Fa Cup e una in Coppa di Lega. Forster ha già affrontato i rossoneri quando giocava nel Celtic: con gli scozzesi ha infatti incontrato il Milan durante la fase a gironi di Champions 2013-14. Cinque gol incassati in due partite e altrettante sconfitte.