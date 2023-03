Rigori, Maignan ironizza sulle nuove regole: "Portieri di spalle al momento del tiro"

© Getty Images

Mike Maignan usa l'arma dell'ironia per commentare le nuove regole imposte dall'IFAB (International Football Association Board) sui calci di rigore. "Nuove regole IFAB per i rigori nel 2026: i portieri dovranno essere di spalle al momento del tiro - ha scritto sul suo profilo Twitter il portiere del Milan che proprio in nazionale che neutralizzato un penalty a Depay -. In caso di parata, verrà fischiato un calcio di punizione indiretto". Una battuta per esprimere con un sorriso il proprio parere negativo sulle nuove indicazioni regolamentari. Dopo l'obbligo di tenere i piedi sulla linea, infatti, dal 1 luglio 2023 i portieri non potranno più nemmeno muoversi per tentare di distrarre chi tira il rigore.