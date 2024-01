Milan, Loftus-Cheek: "Io come Ibra: voglio vincere trofei"

"Siamo molto motivati per questa partita, specialmente dopo che abbiamo perso contro l'Atalanta in campionato. Ora abbiamo l'opportunità di rigiocarla e di vincerla". Il centrocampista del Milan Ruben Loftus-Cheek suona la carica per il quarto di finale di Coppa Italia contro i bergamaschi, in programma mercoledì alle 21 (diretta su Canale 5 e in streaming su Sportmediaset.it) "Ibra? Un idolo. Dal momento in cui è tornato in gruppo ci ha parlato e sono completamente d'accordo con lui. Vogliamo vincere tutte le partite nel miglior modo possibile e vincere trofei. Questo è l'obiettivo per una squadra come il Milan".