Milan, lesione di basso grado del bicipite femorale per Castillejo

Il Milan perde Samuel Castillejo per infortunio. L'esterno spagnolo, uscito al 16' del primo tempo della sfida contro la Spal, ha rimediato una lesione del bicipite femorale destro, che lo costringerà a uno stop di almeno una settimana: "AC Milan comunica che Samuel Castillejo, in seguito al problema riportato nel corso della partita SPAL-Milan, è stato sottoposto questa mattina a risonanza magnetica - si legge in una nota ufficiale del club rossonero - L'esame ha evidenziato una lesione di basso grado del muscolo bicipite femorale destro. Verrà effettuato un nuovo controllo tra 7 giorni".