Milan, Leao: "Mai pensato di andare via. Maldini mi manca"

L'attaccante portoghese presenta il suo libro e si racconta: "Paolo mi ha aiutato a crescere come uomo. Ibra? Avrei voluto giocare più anni con lui, è una persona incredibile"

"Dobbiamo provare fino alla fine a combattere questa situazione, non finirà mai il razzismo però dobbiamo combatterlo". Lo ha detto l'attaccante del Milan Rafael Leao, ospite a 'Che Tempo Che Fa' per presentare il suo libro generazionale "Smile", tornando sugli insulti razzisti ricevuti da Mike Maignan a Udine: "Era molto nervoso, non voleva giocare perché non era la prima volta che succedeva - ha raccontato il portoghese - Noi della squadra stavamo con lui, io personalmente sono dispiaciuto per tutti i giocatori neri. È una cosa che dobbiamo combattere, dentro al campo. Tutti i giocatori e anche le società, voglio ringraziare il Milan che nell'ultima partita al minuto 16 ha fatto fermare la partita. Dobbiamo combattere il razzismo".

In Francia si parla molto dell'interesse del Psg per la prossima estate, ma Leao allontana le voci di addio: "Se ho mai pensato di andare via? No. Ho avuto le mie difficoltà all'inizio, quando si arriva qua è diverso dalla televisione. Maldini mi ha aiutato tanto, voglio salutarlo. Mi ha chiamato prima che arrivassi al Milan, non potevo dire di no. Se mi ha sgridato? Sì, certo, è una personalità forte, è esigente, ma mi ha aiutato a crescere come uomo. Se mi manca? Sì, certo".

Chi è tornato invece è Zlatan Ibrahimovic, che dallo scorso 11 dicembre riveste il ruolo di consulente per RedBird e il suo numero uno Gerry Cardinale: "Lui è come sempre, non è cambiato nemmeno da dirigente. Avrei voluto giocare più anni con lui, è una persona incredibile. Il Milan ha fatto benissimo a metterlo ancora con noi, siamo sempre uno in più con lui. Dal punto di vista mentale è incredibile".

Infine si torna allo scudetto di due anni fa: "Non lo dimenticherò mai. Quando eravamo in pullman c’era un ambiente bellissimo, sapevamo che era la nostra giornata. L’arrivo in piazza del Duomo è stato incredibile, uno dei momenti più importanti della mia carriera".

