Milan, assalto Psg a Leao: sarebbe in cima alla lista per l'estate

Il calciomercato invernale del Milan potrebbe concludersi con un colpo in difesa, ma attenzione anche al futuro soprattutto per quanto riguarda le uscite. Secondo quanto riporta il francese Telefoot infatti, Rafa Leao sarebbe il nome in cima alla lista dei desideri della dirigenza del Psg per la prossima estate, quando il club campione di Francia dovrà molto probabilmente fare i conti con l'addio di Kylian Mbappé, promesso sposo del Real Madrid. L'attaccante portoghese, si legge, sarebbe stato informato dell'interesse dei parigini e sarebbe anche aperto all'idea di ascoltare la loro proposta, tanto più che a portare avanti l'operazione sarebbe Luis Campos, ds della società parigina che lo portò al Lille nel 2018.