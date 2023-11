Milan, Leao: "Le critiche mi spingono, crediamo nella qualificazione"

IL PROTAGONISTA

L'attaccante portoghese dopo il 2-1 al Psg: "Abbiamo dimostrato chi siamo"

Rafa Leao torna protagonista nella notte più importante per il Milan. Quarto gol stagionale per l'attaccante portoghese, eletto MVP della partita contro il Psg. "Oggi il premio va a tutta la squadra, abbiamo fatto vedere a tutti cosa siamo a casa nostra - ha detto a Champions League Live su Canale 5 - Sono orgoglioso della squadra, abbiamo fatto un lavoro incredibile e sono contentissimo. Sapevo che era una partita che poteva cambiare tutto, la vittoria era la cosa più importante, questo successo ci dà fiducia. Le critiche mi spingono, continuate a parlare, io parlo in campo. Quello che abbiamo fatto oggi vuol dire che insieme possiamo farcela. Ci crediamo nella qualificazione". Sfida vinta con Mbappé: "Se penso al Pallone d'oro? Mbappé è Mbappé, è un modello per me, io faccio il mio lavoro, faccio Rafa e porto avanti la squadra".

THEO HERNANDEZ: "VITTORIA DELLA DETERMINAZIONE"

"Notte incredibile, sapevamo che era una partita difficile. Grazie alla nostra determinazione è arrivata questa vittoria. Abbiamo passato momenti difficili, anche con i tifosi che l’altro giorno ci hanno fischiato, ma è normale quando il Milan non vince - ha dichiarato nel dopo-partita Theo Hernandez -. Noi abbiamo lavorato bene e pensiamo alla prossima partita. Sapevamo che il Psg attaccava molto e grazie a questo abbiamo potuto far quei gol. Ora ci dobbiamo concentrare su noi stessi, quanto ci dicono non ci interessa. Siamo tutti uniti siamo come squadra che con i tifosi".

GIROUD: "ORGOGLIOSO DELLA SQUADRA"

"Volevamo reagire dopo le ultime partite e stasera è stata la serata perfetta. Abbiamo creato tante occasioni, siamo stati concreti e in queste partite sono cose che fanno la differenza", ha detto Olivier Giroud, autore del gol vittoria sul Psg. "Abbiamo fatto tutto quello che ci aveva chiesto di fare il mister, non abbiamo commesso certi errori. Sappiamo che per il Milan è speciale la Champions. Volevamo dare tutto per i nostri tifosi che hanno cantato dall'inizio alla fine. Mi piace vedere questo Milan, sono orgoglioso della squadra. Ora dobbiamo continuare così per andare agli ottavi. Poi quando faccio gol decisivi come quello di oggi sono orgoglioso. Anche a 37 anni vivo ancora emozioni pazzesche. Mi piace segnare gol così. Theo ha fatto un grande cross, ho vinto il duello con Skriniar e l'ho buttata dentro".