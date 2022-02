Milan, Leao è carico: "Sento la fiducia ed è importante per la mia crescita"

La rovesciata finita fuori di pochi centimetri contro la Salernitana avrebbe potuto cambiare la storia della partita e del campionato del Milan. Rafael Leao non è nuovo a queste situazioni, soprattutto in stagione dopo la traversa colpita in Champions contro l'Atletico, ma la crescita del portoghese è sotto gli occhi di tutti a prescindere dalle acrobazie: "Voglio continuare a fare bene e aiutare la squadra. La fiducia dei miei compagni e di tutti è stata importante per la mia crescita".

Getty Images