Milan, Leao torna ad allenarsi col gruppo

Segnali incoraggianti da Rafa Leao, a due giorni dal derby di ritorno di Champions League. Il portoghese, reduce dall'elongazione dell'adduttore della coscia destra che lo ha tenuto fuori all'andata, è tornato ad allenarsi in gruppo e ha svolto l'intera seduta con il resto dei compagni, eccezion fatta per la partitella finale. Crescono dunque notevolmente le speranze rossonere di averlo a disposizione per Inter-Milan di martedì sera, quando i ragazzi di Pioli saranno chiamati all'impresa di ribaltare lo 0-2 incassato mercoledì scorso.