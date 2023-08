Milan, Leao accoglie Chukwueze: "Distruggiamoli tutti"  

© instagram

Samuel Chukwueze lo ha identificato come "gemello" del fronte offensivo rossonero, e Rafael Leao non ha esitato a rispondere. Il portoghese ha accolto a modo suo il nigeriano postando una foto che li ritrae assieme a Milanello nelle sue storie di Instagram scrivendo "Benvenuto fratello...Distruggiamoli". Un vero e proprio avvertimento per le difese avversarie che dovranno gestire due frecce non da poco sulle fasce. Naturalmente per la gioia dei tifosi del Milan, che hanno accolto con entusiasmo l'ex Villarreal. Quest'ultimo potrebbe esordire con la maglia rossonera già nella sfida di domani in casa del Monza nellla sfida amichevole valida per il Trofeo Silvio Berlusconi (diretta tv esclusiva su Canale5, e in streaming su Mediaset Infinity, Sportmediaset.it e Tgcom24.it).