Milan, Pioli prepara il Bologna: al Trofeo Berlusconi le prove generali verso l'esordio 

VERSO IL BOLOGNA

In casa rossonera è tempo di prove generali in vista del Bologna nell'atteso Trofeo dedicato a Silvio Berlusconi

Uno storico appuntamento, e la prima occasione per vedere il 'nuovo' Milan al completo. Manca un solo giorno all'atteso Trofeo Silvio Berlusconi (edizione numero uno dopo la scomparsa dell'ex Presidente datata 12 giugno) e in casa rossonera si respira il clima delle grandi occasioni. Pioli sfiderà il Monza domani all'U Power Stadium (appuntamento alle ore 20,40 con diretta esclusiva su Canale 5, live streaming su Mediaset Infinity, sportmediaset.it e Tgcom24.it) e con grande probabilità si vedrà dal 1' l'undici tipo rossonero, ossia quello che potrebbe esordire lunedì 21 agosto in occasione della trasferta col Bologna in Serie A.

Vedi anche Calcio Monza-Milan: il Trofeo Silvio Berlusconi debutta martedì 8 su Canale 5 Ossia l'undici provato già in America: Maignan in porta, Florenzi e Theo Hernandez sulle fasce, in mezzo alla difesa Thiaw e Tomori. Poi centrocampo a tre composto da Krunic, Loftus-Cheek e Reijnders, e infine attacco a tre frecce con Pulisic, Giroud e Leao. Si partirà così, in attesa di vedere a gara in corso anche Okafor, Chukwueze e Musah, colpi apprezzatissimi dal tifo ma mai visti in campo dopo l'arrivo a Milano. Trattasi degli ultimi arrivati, i quali si sono allenati col gruppo ieri: le prime impressioni sono state positive. Lo staff in particolare, è rimasto colpito dalla loro disponibilità. Pioli potrà contare sul gruppo al completo con le uniche eccezioni legate agli infortunati Calabria e Messias. C'è grande curiosità per vedere, all'opera assieme, Leao e Chukwueze, definiti già "gemelli": saranno le frecce dell'attacco del Milan, che col Monza andrà a caccia del primo successo di questa estate lontano da Milanello. Il modo più giusto per onorare Silvio Berlusconi in un U-Power Stadium che si annuncia al completo. Insomma ci sarà il clima delle grandi occasioni con tanto di eventi extra-campo come l'esibizione di un gruppo dal sapore internazionale, Il Volo.