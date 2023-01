Milan, le scelte di Pioli e il crollo finale: una frenata che fa male

L'ANALISI

Nel mirino le sostituzioni del tecnico. Era dal 28 ottobre 2009 contro il Napoli che i rossoneri non si facevano recuperare due gol dal minuto 85' in avanti

© Getty Images Sofferenza nel finale contro la Salernitana ma senza conseguenze. Il blackout tra il 42' e il 48' della ripresa contro la Roma è invece costato al Milan la vittoria dopo una partita dominata in lungo e in largo: 70% di possesso palla contro il 30% dei giallorossi nel primo tempo non è un dato fine a se stesso, così come gli zero tiri in porta della squadra di Mourinho (squalificato). Per i rossoneri due errori su palle inattive (da angolo e su punizione), uno dei punti di forza dei capitolini in questa stagione: il 48% dei gol (10/21) in questo campionato sono arrivati su calcio piazzato, percentuale record. Per il Milan due punti persi che tradotti vogliono dire Napoli a +7 e secondo posto non più in solitaria ma insieme alla Juventus.

Il Milan esce da San Siro con l'amaro in bocca. "Ci siamo incasinati la vita da soli", ha detto nel dopo partita Stefano Pioli. I cui cambi hanno fatto e fanno discutere: quello alla mezz'ora del secondo tempo tra Vranckx per un Bennacer fino a quel momento faro del gioco rossonero e calamita di tutti i palloni in mezzo al campo, ha prodotto soltanto danni, tanto più che il centrocampista belga regala la punizione da cui nasce il pareggio della Roma con Matic con un fallo ingenuo su Dybala. Così come l'inserimento al 40' di Gabbia per Saelemaekers con passaggio alla difesa a tre che sposta gli equilibri, con un avversario fino a quel momento mai pericoloso che guadagna metri e fiducia. Tanto poi da strappare un pareggio impensabile fino a dieci minuti dalla fine della partita.

Era dal 28 ottobre 2009 contro il Napoli che il Milan non si faceva recuperare due gol dal minuto 85' in avanti in Serie A. Un passo falso che brucia perché il Napoli capolista scappa ancora via e che smorza entusiasmo e mette in dubbio certezze. Mercoledì l'esordio in Coppa Italia contro il Torino e sabato la trasferta di Lecce senza Tonali che ammonito sarà squalificato. Sapendo già il risultato di Napoli-Juve di venerdì sera. Ripartire subito per non perdere altra strada.