Milan, le prime immagini di Ibra nel nuovo Asterix e Obelix

È partito il conto alla rovescia per l'esordio di Zlatan Ibrahimovic sul grande schermo. Come era stato annunciato nella primavera del 2021, infatti, l'attaccante del Milan sarà tra i protagonisti dell'ultimo film di Asterix e Obelix, in uscita a febbraio 2023. La pellicola si intitola Asterix & Obelix: Il Regno di Mezzo (L’empire du Milieu nella versione originale) e lo svedese interpreta il ruolo del legionario romano Antivirus. Lui stesso, attraverso i propri canali social, ha diffuso il primo trailer del film, nel quale ha recitato accanto a due stelle del cinema francese come Marion Cotillard (nel ruolo di Cleopatra) e Vincent Cassel (in quello di Giulio Cesare).