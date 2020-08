Milan, l'addio di Bonaventura: "Grazie a tutti, ho vissuto un sogno"

Giacomo Bonaventura saluta il Milan. Dopo 6 stagioni, condite da 35 gol tra campionato e coppe, il centrocampista marchigiano ha dato il suo addio definitivo al club rossonero e lo ha fatto con un lungo messaggio social, a corredo di un video in cui ripercorre le tappe più importanti della sua esperienza milanese: "Ho vissuto un sogno. Gli anni passati al Milan sono stati un’esperienza indimenticabile - ha scritto su Instagram - Voglio ringraziare tutte le persone con cui ho condiviso questa fantastica avventura: presidenti, dirigenti, allenatori, compagni di squadra, medici e fisioterapisti. Grazie anche a tutti coloro che lavorano dietro le quinte a Milanello, sono loro il vero motore del Milan, grazie a loro ogni giorno ci sentiamo a casa, in famiglia. Grazie a tutti i tifosi milanisti, che ci hanno sempre sostenuto, nei momenti belli e in quelli più duri: il boato di San Siro è qualcosa di speciale, che non dimenticherò mai. Sarete sempre nel mio cuore!!".