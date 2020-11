Milan, la Top 11 di Ibrahimovic: tutti Ibra, tecnico compreso

L'ego di Zlatan Ibrahimovic, si sa, non conosce confini e l'attaccante svedese ne dà ennesima controprova sui social. Attraverso una Instagram Stories, il bomber del Milan ha pubblicato la sua Top 11, di cui non fanno parte campioni come Ronaldo e Messi. Il motivo è semplice, perché nella sua formazione ideale ci sono 11 Ibra. Ma non solo: anche allenatore e arbitro sono Ibra. Il nome della squadra? Facile, Ibra FC.

